PGR suspende cooperação com Peru por uso indevido de provas de acordos de delação da Lava Jato

A PGR ainda vai avaliar se retoma a colaboração. Para isso, a Secretaria de Cooperação Internacional do MPF aguarda informações de autoridades do Peru.

Procurada pelo Estadão, a Procuradoria informou que suspensão envolve apenas o caso específico das colaborações de ex-executivos da OAS, que fecharam delação no Brasil, mas foram processados no Peru com base nas provas de seus acordos.

A PGR afirmou que tem solicitado esclarecimentos do país, mas que as informações que recebidas até o momento não foram suficientes para afastar as alegações de que as provas produzidas no Brasil foram indevidamente aproveitadas no Peru.

Quatro ex-presidentes do Peru já entraram na mira da Lava Jato. Dois deles - Ollanta Humala e Alejandro Toledo foram condenados por corrupção e lavagem de dinheiro.