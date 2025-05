STF define listas para vagas no TSE que obrigam Lula a escolher ao menos uma mulher

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu duas listas tríplices para preencher as duas vagas que serão abertas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 30 de maio. Pela primeira vez, por iniciativa da ministra do STF e presidente do TSE, Cármen Lúcia, as listas foram divididas por gênero, o que obriga o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a escolher pelo menos uma mulher.

A lista dos homens é composta pelos atuais ministros Floriano Azevedo Marques e André Ramos Tavares. O primeiro mandato deles encerra nesta sexta-feira, 30, e eles poderiam ser reconduzidos por mais dois anos. No entanto, Lula precisará escolher apenas um dos dois. O outro integrante da lista é José Levy do Amaral Júnior.

Já a lista das mulheres é composta pela jurista Vera Lúcia Araújo, atualmente no cargo de substituta. As outras duas são Estela Aranha, que foi secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça na gestão do hoje ministro do STF Flávio Dino, e Cristina Maria Gama Neves da Silva.