Venda de sêmen bovino cresce 6,23% no 1º trimestre, aponta Asbia

São Paulo, 28 - A venda de sêmen bovino no primeiro trimestre deste ano cresceu 6,23%, para 4,311 milhões de doses, em comparação com igual trimestre de 2024. Essas vendas incluem a comercialização do insumo a pecuaristas, exportações e prestação de serviços, informou nesta quarta-feira, 28, em nota, a Associação Brasileira de Inseminação Artificial (Asbia), com base em dados elaborados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP).A venda para o segmento de pecuária de leite somou 1,441 milhão de doses, alta de 10,5% ante o 1,304 milhão de doses do primeiro trimestre de 2024. Já para o segmento de pecuária de corte, a venda totalizou 2,452 milhões de doses, alta de 11,3% ante os 2,203 milhões de doses no primeiro trimestre de 2024. As exportações perfizeram 114.931 doses, queda de 42,4% ante as 199.631 doses comercializadas de janeiro a março de 2024. Por fim, a prestação de serviços alcançou, no primeiro trimestre de 2025, 302.847 doses, ou -13,9% ante as 351.802 doses de igual intervalo de 2024. Já a coleta de sêmen no País e as importações somaram, no primeiro trimestre, 5,827 milhões de doses, alta de 4,34% ante os 5,584 milhões de doses de janeiro a março de 2024. Neste número, embute-se o total produzido de sêmen no País, que atingiu, no primeiro trimestre, 4,709 milhões de doses, volume 0,2% abaixo dos 4,718 milhões de doses de igual intervalo de 2024. Inclui-se também o volume importado, que alcançou 1,117 milhão de doses, ou 29% mais ante as 866.318 doses de janeiro a março de 2024. Na pecuária de corte, a coleta de sêmen alcançou 4,026 milhões de doses, ante 3,982 milhões de doses do primeiro trimestre de 2024. No caso da pecuária de leite, a coleta somou 682.885 doses, ante 736.172 doses de janeiro a março de 2024. A importação de sêmen de gado de corte atingiu 468.817 doses, ante 161.737 doses no primeiro trimestre de 2024. Já a importação de sêmen de gado leiteiro somou 648.573 doses, ante 704.581 doses no mesmo período analisado.O relatório também destaca o crescimento de 24% nas vendas de botijões, totalizando 987 unidades comercializadas. Já os serviços contratados por pecuaristas para coleta e industrialização de sêmen de seus próprios rebanhos, modalidade conhecida como Prestação de Serviço, somaram 302.847 no período.