Avião enfrenta problemas para pousar em SP e aterrissa em Jundiaí

Um avião de pequeno porte, modelo King Air Beechcraft E90 e prefixo PT-LHZ, enfrentou problemas para pousar no Aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, nesta quinta-feira, 29.

A aeronave sobrevoou a cidade para gastar combustível e foi encaminhada para Jundiaí, município no interior do Estado a aproximadamente 60 quilômetros de distância da capital, para um pouso de emergência no aeroporto Comandante Rolim Adolfo Amaro.

Um helicóptero Águia, da Polícia Militar, acompanhou e monitorou a situação. O Corpo de Bombeiros chegou a deslocar 8 viaturas para o aeroporto de Jundiaí, mas o pouso ocorreu em segurança.