Centro-Sul processa 42,319 mi de t de cana na 1ª quinzena do mês, diz Unica

São Paulo, 29 - As usinas do Centro-Sul do Brasil moeram 42,319 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na primeira quinzena de maio da safra 2025/26 (abril a março), em comparação com 45,065 milhões de tonelada na temporada anterior, o que representa queda de 6,09%. As informações são do levantamento quinzenal da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), divulgado nesta quinta-feira, 29.Nos primeiros 15 dias de maio, 21 unidades produtoras de cana-de-açúcar reiniciaram as atividades, totalizando 242 unidades produtoras operando na região Centro-Sul. Desse total, 225 unidades com processamento de cana, dez empresas fabricando etanol a partir do milho e sete usinas flex. No igual período da safra 24/25, operavam 248 unidades produtoras, sendo 230 unidades com processamento de cana, nove empresas produzindo etanol a partir do milho e nove usinas flex.Além da queda na moagem, a qualidade da matéria-prima registrou recuo de 6,37%, com o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) registrado na primeira quinzena de maio sendo de 116,80 kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar, em comparação com os 124,75 kg por tonelada do igual período da safra 2024/2025.A produção de açúcar na primeira metade de maio foi de 2,408 milhões de toneladas, volume que representa queda de 6,80% ante 2,584 milhões de toneladas do igual período da safra 2024/2025.Na primeira metade de maio, 1,779 bilhão de litros (-11,29%) de etanol foram fabricados pelas unidades do Centro-Sul. Do volume total produzido, o etanol hidratado alcançou 1,162 bilhão de litros (-8,11%), enquanto a produção de etanol anidro totalizou 617 milhões de litros (-16,72%).Do total de etanol produzido na primeira metade de maio, 20,23% foram provenientes do milho, com 359,90 milhões de litros, contra 296,51 milhões de litros no igual período do ciclo 23/24, aumento de 21,38%.