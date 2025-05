Empresa 99 paga almoço e R$ 250 para motociclistas irem à audiência do mototáxi na Câmara de SP

A 99 está oferecendo almoço e ajuda de custo de R$ 250 para motociclistas que desejam acompanhar presencialmente a audiência pública que ocorre nesta quinta, 29, na Câmara Municipal, sobre a regularização do serviço de mototáxi na capital paulista.

Em nota, a empresa confirmou a ajuda de custo, mas não informou os valores. A reportagem obteve a informação com os próprios motociclistas. A audiência foi agendada no início da semana para as 15h.

De acordo com a 99, a ajuda de custo é para os motociclistas que "voluntariamente" quiserem acompanhar a audiência. "A 99 toma essa ação hoje para manter esses autônomos próximos da discussão. Muitos desses trabalhadores não possuem condições econômicas para deixar de trabalhar e lutar por seus direitos."