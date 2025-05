Enfermeira é morta a facadas pelo ex-marido dentro de posto de saúde no interior de SP

Uma enfermeira de 40 anos foi morta a facadas pelo ex-marido, nesta terça-feira, 27, quando trabalhava em uma unidade de saúde, em Avaré, no interior de São Paulo. O homem invadiu a unidade e trancou a porta da sala de atendimento onde a ex-mulher estava sozinha. Atingida por vários golpes, Márcia de Fátima Meira foi socorrida, mas não resistiu. O suspeito foi preso em flagrante. A reportagem não consegui contato com a defesa dele.

O crime aconteceu durante o expediente no Posto de Saúde Vera Cruz, onde a enfermeira trabalhava. O ex-marido, o fisioterapeuta Tani Roberto Neres Meira, de 40 anos, entrou pelo portão lateral do prédio, foi até a recepção e esperou o momento em que a enfermeira ficou sozinha na sala para invadir o local. Ele usava boné e bermuda. De acordo com a prefeitura, a vítima foi socorrida com ferimentos graves no abdômen, mas não resistiu, mesmo após passar por cirurgia.

Segundo o registro policial, Márcia foi atingida por facadas no tórax, na barriga e nos braços. Ela tinha sido casada com o fisioterapeuta por 20 anos. Ele foi preso por policiais militares quando ainda estava no local do crime. A faca usada no crime e o celular dele foram apreendidos. O suspeito passou por audiência de custódia e foi mantido na prisão.