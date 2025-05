Ex-AGU confirma consulta de Bolsonaro para reverter vitória eleitoral de Lula

Ele é testemunha do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, réu na ação penal que investiga tentativa de golpe de Estado.

A existência dessa reunião foi questionada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet. Esse encontro teria ocorrido depois do final de outubro, quando Lula venceu com 50,9% dos votos válidos ante 49,1% de Bolsonaro no segundo turno.

Poucas horas após esse resultado, caminhoneiros fecharam rodovias pelo Brasil, não reconhecendo a derrota eleitoral do então incumbente. As manifestações ganharam volume e levaram aos acampamentos na frente de quartéis militares, especialmente o Quartel-General do Exército, em Brasília. No dia 8 de janeiro de 2023, manifestantes marcharam dessa unidade na capital federal em direção à Praça dos Três Poderes e vandalizaram os prédios do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto.

Nesta quinta-feira, a defesa de Torres planejou ouvir ex-ministros do governo Bolsonaro. É o terceiro dia consecutivo que o STF ouve os depoimentos das testemunhas do ex-chefe da pasta da Justiça.

Além de Bruno Bianco, prestaram depoimento Adolfo Sachsida, ex-ministro de Minas e Energia, e Wagner Rosário, ex-ministro da Controladoria Geral da União (CGU).

Sachsida disse que a desconfiança em relação às urnas eletrônicas durante reunião ministerial no governo Jair Bolsonaro, em julho de 2022, não chamou a sua atenção.