Falha no Metrô afeta linhas 1- Azul e 3-Vermelha e provoca caos nas estações em São Paulo

Passageiros enfrentam transtornos no Metrô de São Paulo na manhã desta quinta-feira, 29. As Linhas 1-Azul e 3-Vermelha operam com velocidade reduzida, após uma falha no sistema de sinalização entre as estações Santa Cruz e Paraíso da Linha 1-Azul.

"O Metrô trabalha para normalizar a circulação dos trens e pede desculpas aos passageiros pelos transtornos provocados", afirmou a companhia.

Na estação Jabaquara, da Linha 1-Azul, na zona sul de São Paulo, a reportagem do Estadão encontrou fila de mais de 20 metros somente para acessar a catraca da entrada da estação.