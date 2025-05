Gleisi diz que, na esquerda, para ganhar da extrema direita, não vê outra pessoa que não Lula

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que a esquerda não tem outra opção para a eleição presidencial de 2026 que não o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ou que, ao menos, não tem ninguém que possa "fazer disputa e ganhar da extrema direita".

Gleisi concedeu entrevista ao programa Conversa com Bial, da TV Globo, divulgada na madrugada desta quinta-feira, 29.

A ministra disse que o PT e a esquerda "têm quadros políticos", mas não "com pegada popular, com condições de fazer o embate e condições de ganhar" do bolsonarismo.