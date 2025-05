Haddad no PR: servir governo Lula é interessante, por mais que sofra, tem dias como hoje

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que é interessante servir ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva porque, a despeito das críticas, há momentos que compensam, como o evento de entrega relacionadas ao programa Terra da Gente, com ações de reforma agrária. O ministro viajou para Ortigueira, no Paraná, para participar da cerimônia. A viagem, ao lado de Lula, ocorre no momento em que a equipe econômica está na mira do Congresso e do setor privado após propor a elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para recomposição das receitas.

"Servir ao governo do presidente Lula é sempre uma coisa interessante. Por mais que você sofra, com o tanto que você é criticado, que você é isso, que você é aquilo, tenha o dia de hoje para apagar todo o sofrimento e a gente celebrar a vida de vocês", disse o ministro durante o evento do programa Terra da Gente. A visita oficializa a criação do assentamento de mais de 440 famílias na comunidade Maila Sabrina, entre os municípios de Ortigueira e Faxinal, na região centro-sul dos Campos Gerais do Paraná.

Em seu discurso, Haddad relembrou do passado do pai, agricultor, e comentou que já teve uma atuação com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Eu já dei muita aula para o MST, convidado pela direção do movimento, mas eu tive muito mais aula do que dei do MST, porque as pessoas precisam compreender o sentido da luta de vocês. Vocês são agentes transformadores desse País, vocês lembram a todo momento, ao contrário do que dizem, que vocês conhecem a Constituição e querem fazer cumprir a Constituição. É exatamente o oposto do que tentam disseminar", disse.