Intimado ex-comandante militar do Planalto para depor em ação penal sobre tentativa de golpe

O pedido foi acolhido por Moraes, relator da ação penal.

O Comando Militar do Planalto, tem, entre ouras missões, coordenar e executar ações relativas à guarda presidencial, contribuir com as ações de planejamento e execução relativas à segurança do presidente e participar na dissuasão de ameaças aos interesses nacionais. O general Dutra ocupou a função de abril de 2022 até março de 2023.

Como mostrou o Estadão, Dutra, como comandante militar do Planalto, deu a ordem para desmontar o acampamento golpista na frente do Quartel-General do Exército, mas não avisou o então comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes.

"O Dutra é um irresponsável, um maluco. Mandei cancelar a operação", disse Freire Gomes a integrantes do Alto Comando do Exército, no dia 29 de dezembro de 2022.