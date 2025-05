Lula diz que governo tem obrigação política de debater com opositores do MST

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira, 29, que o governo tem a obrigação de debater com aqueles que são contra o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). A declaração foi feita em um evento que oficializou um assentamento no interior do Paraná.

"A gente tem a obrigação moral, ética e política de ver o que a gente viu aqui e ter a coragem de debater com aqueles que são contra o movimento sem-terra, contra a reforma agrária, aqueles que não conhecem o sacrifício e tentam vender a imagem de que vocês são invasores de terra. Na verdade, vocês são invasores de busca de dignidade, de busca de respeito e busca de direitos que vocês têm que ter", disse Lula.

O presidente ainda fez uma cobrança ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, ao dizer que é preciso que o governo cumpra as promessas feitas ao sem-terra. Segundo o presidente, caso isso não for possível, é preciso "ter a verdade para falar que não dá para fazer".