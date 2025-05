Lula já se comparou a Deus e Jesus antes da menção ao 'sertão sem água'; relembre

"Eu falo para o meu filho: não fica com raiva, é assim, meu filho, vamos suportar. Jesus Cristo sofreu mais do que nós. Tiradentes foi crucificado, e somente após mais de 100 anos foi transformado em herói. Se a gente tem que pagar esse preço, vamos pagar. Mas vamos lutar", disse, se referindo ao filho que também foi alvo da operação, Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha.

No mesmo ano, Lula afirmou que só Jesus Cristo ganharia dele no quesito popularidade no País. A comparação foi feita no pronunciamento após denúncia do Ministério Público Federal contra ele no âmbito da Lava Jato.

"Eu tenho uma história pública conhecida. Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo. Só! Porque, pense, um cabra conhecido e marcado neste País. Foi assim no sindicato. Foi assim no PT", disse.

Ainda em 2016, segundo reportagem do UOL, Lula comparou sua trajetória a de Jesus Cristo e voltou a falar de Tiradentes, a figura nacional conhecida por lutar na Inconfidência Mineira. A declaração foi feita durante comício da então candidata à prefeitura do Rio Jandira Feghali (PCdoB).

Na ocasião, falando sobre a investigação da Lava Jato em curso, Lula disse que não queria se comparar a Jesus Cristo, "mas ele também foi perseguido. Herodes mandou matá-lo antes de nascer. Tiradentes lutou pela independência e mataram o bichinho. Mas eles mataram a carne, e as ideias ficaram. Eles aguentaram o Getúlio (Vargas) 30 anos como ditador, mas não o aguentaram quatro anos de democracia e o obrigaram a se matar".

Durante a campanha eleitoral de 2022, em que concorreu e venceu o então presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula afirmou que não acreditava na possibilidade de uma terceira via, comparando a disputa de ambos com a entre Deus e o Diabo.