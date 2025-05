Neve em Santa Catarina fecha estrada e temperatura chega a -1,29°C; veja fotos

Temperatura de -1,29°C na Serra

O ponto mais gelado foi no Morro de Urupema, onde os termômetros despencaram para -1,29°C por volta das 6h.

Imagens do satélite GOES-19 também mostraram a formação de um ciclone extratropical no litoral do Rio Grande do Sul, favorecendo a instabilidade climática. A frente fria associada a esse sistema contribuiu para a formação das condições ideais para o fenômeno.

A tendência é de que o frio se intensifique ainda mais nas próximas madrugadas. A previsão indica novas mínimas negativas em diversas cidades dos Planaltos e do Oeste, com formação de geada ao amanhecer. A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e recomenda atenção redobrada, especialmente para moradores das regiões serranas e de maior altitude.

Da noite desta quinta-feira, 29, até o amanhecer de sexta-feira, 30, os termômetros devem cair ainda mais em relação aos últimos dias. Com isso, além das baixas temperaturas, há condições para formação de geada em várias regiões, especialmente nas áreas mais altas.

No fim de semana, as noites e manhãs continuam frias em todas as regiões, mas o Sol deve predominar, garantindo temperaturas mais amenas durante as tardes.