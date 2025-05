Onda de frio chega a SP e temperatura pode ficar abaixo de 10ºC; veja quando

Na cidade de São Paulo, o recorde atual de menor temperatura mínima do ano é de 13,3°C/16,8°C em 15 de maio, de acordo com a Climatempo. Já pela medição do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, no mesmo dia, a menor mínima média registrada foi de 12,7°C.

Na noite de quarta-feira, 28, a cidade de São Paulo seguiu com céu encoberto, sem chuvas significativas, rajadas de vento com velocidade acima de 60 quilômetros por hora e temperaturas em declínio. A capital está em estado de alerta para baixas temperaturas." As fortes rajadas de vento, inclusive, causaram quedas de árvores em vários bairros da capital e em cidades da Grande São Paulo. Ao menos duas pessoas ficaram feridas.

Já a madrugada desta quinta-feira foi marcada por céu encoberto, chuviscos e chuva leve em pontos isolados. Pela manhã, a quantidade de nuvens tende a diminuir, o sol aparece e passa a predominar. "A temperatura, porém, permanecerá em declínio com sensação de mais frio provocada pelos ventos constantes", afirma o CGE.

Nesta sexta-feira, a expectativa é que o dia comece com céu claro e temperaturas baixas. "No decorrer do dia, o sol e o céu claro predominam, o que pode diminuir a sensação de frio. A tarde ensolarada com a presença do ar frio e seco vai reduzir os percentuais de umidade", destaca o órgão municipal.