Onda de frio: cidade de São Paulo registra menor temperatura do ano

A cidade de São Paulo registrou nesta quinta-feira, 29, a menor temperatura do ano até o momento. De acordo com a Defesa Civil do Estado paulista, às 7 horas, foi observada a mínima de 12,4°C no Mirante de Santana, principal estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que fica na zona norte da capital paulista.

Até então, o recorde atual de menor temperatura mínima do ano era de 13,3°C, em 15 de maio, segundo a Climatempo. Já pela medição do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, no mesmo dia, a menor mínima média registrada foi de 12,7°C.

Segundo a Climatempo, são esperados novos recordes de baixa temperatura para o ano em todas as capitais da região Sul do Brasil, em São Paulo, Campo Grande e em Cuiabá. Porto Velho e Rio Branco também são candidatas a terem as menores mínimas do ano.