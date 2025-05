Passageiro fere a mão após ultrapassar faixa amarela de plataforma da Linha 3-Vermelha do Metrô

Um passageiro sofreu um ferimento na mão após ultrapassar os limites da plataforma da Linha 3-Vermelha do Metrô na estação da Sé, de acordo com a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). Ele foi atendido por agentes metroviários no local e encaminhado a um pronto-socorro.

O caso aconteceu nesta quarta-feira, 28, e o passageiro não foi identificado, por isso o Estadão não conseguiu contato para saber o seu estado de saúde. O pronto-socorro ao qual ele foi encaminhado também não foi divulgado.

O Metrô diz que "a região (do acidente) foi isolada e liberada após os devidos atendimentos e higienização do espaço". "O Metrô lamenta o ocorrido e reforça a importância de respeitar os limites da plataforma, representado pela faixa amarela".