Primeira neve do ano chega ao Sul do Brasil nesta quinta; veja onde

A primeira neve do ano chegou ao Sul do Brasil na madrugada desta quinta-feira, 29, e transformou as paisagem de municípios gaúchos como São José Dos Ausentes, Bom Jesus e Cambará do Sul. Nessas regiões, situadas nos Campos De Cima da Serra e com altitudes que variam entre 1 mil e 1,2 mil metros, o fenômeno foi registrado pouco depois do alvorecer.

Segundo a MetSul Meteorologia, a queda dos flocos de neve é resultado da intensa massa de ar polar que ingressou no Sul do País na quarta, 28, provocando uma acentuada diminuição das temperaturas, com termômetros marcando próximos de 0°C nas áreas mais elevadas do Planalto Sul Catarinense.

As condições climáticas para a ocorrência da neve foram propiciadas pela combinação do ar extremamente frio com uma baixa fria em níveis atmosféricos médios (entre 3 mil e 5 mil metros), além da umidade trazida pela circulação de um ciclone extratropical formado na costa gaúcha.