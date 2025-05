Quem era o ator de 'Chiquititas' que foi assassinado? Julgamento começa em SP

O novo julgamento de Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele, teve início nesta quinta-feira, 29, no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.

De acordo com o Ministério Público, no dia 9 de junho de 2019, Cupertino assassinou Rafael, de 22 anos, e os pais do jovem, João Alcisio Miguel, de 52, e Miriam Selma Silva Miguel, de 50, com 13 disparos. A motivação, segundo a acusação, seria o fato de ele não aceitar o namoro da filha, então com 18 anos, com o ator.

Quem era Rafael Miguel?