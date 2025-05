Ratinho Jr. venceria Lula e Michelle em disputa pela Presidência no PR, diz pesquisa

Outros 7,4% disseram votar em branco ou anular o voto, e 5% não souberam responder ou preferiram não opinar.

A pesquisa testou ainda um cenário com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ratinho Jr. aparece com 45,2%, seguido do presidente Lula, com 18,4%. Tarcísio tem 15,7% das intenções de voto. Em seguida, estão Ciro Gomes, com 5,4%; Ronaldo Caiado, com 1,4%; e Helder Barbalho, com 0,2%.

Outros 8,8% disseram votar em branco ou nulo e 4,9% não souberam ou preferiram não opinar.

No cenário com Jair Bolsonaro, o governador do Paraná aparece tecnicamente empatado com o ex-presidente. Bolsonaro tem 33,4% das intenções de voto, enquanto Ratinho Jr., 32,1%. O ex-presidente está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Neste cenário, Lula aparece com 17,8%. Em seguida estão Ciro Gomes, com 4,8%; Ronaldo Caiado, com 1,3%; e Helder Barbalho, com 0,3%. Outros 6,1% escolheram votar em branco ou nulo e 4,3% não souberam ou preferiram não opinar.

Avaliação do governo Lula