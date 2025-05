Testemunha diz que errou ao usar redes para criticar Lula

Secretário executivo do Ministério da Justiça durante o último ano do governo Jair Bolsonaro (PL), Antonio Ramirez Lorenzo disse nesta quarta, 28, em depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF), se arrepender de publicações ofensivas que fez em redes sociais contra Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do STF Luís Roberto Barroso, em 2022. Lula havia acabado de vencer a disputa pela Presidência e Barroso era presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em tom de mea-culpa, Lorenzo recomendou que as plataformas digitais não sejam usadas como "arena pública" e disse que é melhor "guardar opiniões para si". Ele foi ouvido como testemunha de defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, réu na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. As declarações foram dadas após o relator, ministro Alexandre de Moraes, resgatar as publicações feitas por Lorenzo em seus perfis.

O ex-secretário executivo do Ministério da Justiça, que também é brigadeiro do ar, chamou Barroso de "adolescente metido a influencer" e Lula de "vergonha nacional", poucas horas depois de manifestantes promoverem atos de vandalismo na capital federal, em dezembro de 2022. "Foi no calor da emoção", disse Lorenzo no depoimento, destacando a seguir que teria sido melhor "guardar opiniões para si".