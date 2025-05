Bando faz arrastão em prédio de luxo no Morumbi e rouba R$ 1,2 milhão

Como o Estadão mostrou, o Morumbi foi a região que mais registrou roubos a residências no 1º trimestre, segundo levantamento feito com base nos microdados disponibilizados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP).

Foram 9 casos registrados de janeiro a março, dois a menos do que no mesmo recorte de 2024, quando a região - caracterizada por casas de alto padrão - já figurava no topo da lista

A SSP afirma que, diante de "operações constantes" para coibir assaltos a residências, os casos têm caído no Estado.

Segundo a pasta, foram 133 registros nos três primeiros meses do ano na capital, redução de 30% ante os 190 casos no mesmo período de 2024.