Bolsa de NY suspenderá novos vencimentos e vai lançar contratos de café em t

São Paulo, 30 - A Bolsa de Nova York (ICE Futures US) divulgou comunicado no qual informa que suspenderá, com efeito imediato, a listagem de novos vencimentos nos contratos futuros e de opções de café. "Consequentemente, o contrato de café de março de 2028 (símbolo KC) será o último vencimento para este contrato futuro e para o contrato de opção mensal", disse a bolsa. A opção de fevereiro de 2028 (que tem o contrato futuro de março de 2028 como subjacente) será o último mês de vencimento da opção.A bolsa explicou que planeja lançar novos contratos futuros e de opções de café arábica, precificados em toneladas métricas, ainda este ano. Além disso, o novo contrato futuro permitirá o armazenamento do café em contêineres flexíveis intermediários para granéis (comumente chamados de "FIBCs"). As especificações completas e a data de listagem dos novos contratos futuros e de opções serão anunciadas quando forem definidas, disse a ICE US.