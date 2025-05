Engavetamento no Rodoanel deixa 4 pessoas feridas

Um engavetamento na manhã desta sexta-feira, 30, envolvendo uma carreta, dois caminhões e uma perua topic deixou ao menos quatro pessoas feridas no Rodoanel.

A ocorrência foi registrada por volta das 7h30 na pista externa, na altura do Km 67, região de São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Segundo a SPMar, o ocupante de um dos caminhões que ficou preso nas ferragens foi retirado pouco antes das 8h30 e encaminhado para atendimento hospitalar pelo helicóptero Águia.