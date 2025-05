EUA emitem alerta sobre Brasil e pedem que americanos evitem áreas com risco de sequestro

O Departamento de Estado dos Estados Unidos atualizou seu aviso de viagem ao Brasil para incluir um alerta específico sobre sequestros, recomendando "maior cautela no Brasil devido ao crime e sequestro". O comunicado, divulgado pela Embaixada dos EUA no Brasil nesta sexta-feira, ressalta que "algumas áreas apresentam risco elevado".

Os EUA pedem que seus cidadãos evitem totalmente áreas próximas às fronteiras terrestres com oito países, áreas de comunidades e cidades-satélites de Brasília durante a noite. "Não viaje para essas áreas por nenhum motivo", afirma o texto.

Em relação às fronteiras com Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela, o governo dos EUA recomenda que não se transite em um raio de 160 quilômetros. A única exceção são visitas ao Parque Nacional do Iguaçu e ao Parque Nacional do Pantanal. Elas foram classificadas com nível 4 de perigo - o maior possível.