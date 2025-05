Lula diz estar bem após episódio de labirintite: 'Melhor impossível'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na manhã desta sexta-feira, 30, estar bem de saúde após um episódio de labirintite neste mês. Segundo o G1, a declaração foi dada por Lula a jornalistas ao chegar no Palácio do Planalto para uma agenda no fim da manhã.

Ao ser questionado como estava sua saúde, Lula respondeu: "Está bem, está bem, melhor impossível".

O chefe do Executivo se sentiu mal na tarde de segunda-feira, 26, e foi levado à unidade do Sírio Libanês na capital federal para exames. Boletim médico divulgado no dia em que Lula foi levado ao hospital informou que o presidente teve vertigem que foi diagnosticada como tendo sido provocada por crise de labirintite.