Lula diz que errou ao não convocar Nísia para estar no lançamento do 'Agora Tem Especialistas'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 30, que errou ao não convocar a ex-ministra da Saúde, Nísia Trindade, para a cerimônia de lançamento do programa "Agora Tem Especialistas". Após fogo-amigo no governo, Nísia deixou a pasta em março, alegando ser alvo de ataques misóginos.

"Foi um erro meu não pedir para convocar a Nísia para estar aqui no dia de hoje. Seria um dia marcante para ela. Eu tenho um apreço muito grande pela companheira Nísia", afirmou o presidente.

Lula citou Nísia na abertura do discurso dele sobre o lançamento do programa. De acordo com o presidente, a ex-ministra fez um "esforço quase que desumano" para desenvolver a iniciativa.