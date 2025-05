Nº de vítimas de homicídio sobe 40% em abril na cidade de SP; furtos também crescem

O número de vítimas de homicídio doloso, quando há intenção de matar, subiu 40% em abril deste ano na cidade de São Paulo, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 30, pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP). Foram 49, ante 35 no mesmo período do ano passado.

A alta é ainda maior do que a apresentada no primeiro trimestre deste ano, quando, na contramão do Estado, o número cresceu 8,2% na capital paulista. Quando se leva em conta o período de janeiro a abril, houve incremento de 11,5% no indicador, com 181 pessoas assassinadas.

O crescimento vai na contramão do cenário observado nos últimos anos, quando São Paulo se firmou como a unidade federativa com o menor índice de homicídios do País. Edição recente do Atlas da Violência aponta que, em 2023, houve 6,4 mortes para cada 100 mil habitantes no Estado. No Amapá, foram 57,4.