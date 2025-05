Native será primeiro café solúvel a receber Selo de Qualidade Abics

São Paulo, 30 - O Café Orgânico Instantâneo Native será o primeiro produto a incluir o Selo de Qualidade da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (Abics) no Brasil. O lançamento oficial ocorrerá no dia 11 de junho, às 18 horas, no Salão Nobre da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na capital paulista.Conforme comunicado da Native, maior empresa de produtos orgânicos do Brasil, a criação dos Selos de Qualidade Abics integra as ações da entidade para fomentar o consumo de café solúvel e se deu com base no protocolo de análise sensorial desenvolvido pela Associação em parceria com o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), cuja metodologia avalia a intensidade dos atributos de cada produto.Os selos são divididos em três categorias: "Excelência", concedido aos cafés com atributos intensos de acidez, doçura, frutado e aroma mais floral e mel; "Premium", ao produto com notas sensoriais marcantes e intensas, como chocolate, amêndoas e amadeirado e com potência média no paladar; e "Clássico", que estampa os solúveis com notas de amadeirado, mais potência e baixa acidez.A consultora da Abics para o mercado interno, Eliana Relvas, disse na nota que "a ideia não é classificar os cafés por sua qualidade específica, mas, sim, identificar seus atributos e apresentar para quais usos eles melhor se adaptam, seja ao consumo puro, com leite, capuccinos, para produção de bebidas prontas, cápsulas de múltiplas medidas, barras de cereais, doces e sorvetes, na confeitaria ou como base para pratos da gastronomia, entre tantas outras possibilidades que existem".O vice-presidente executivo da Native, Leontino Balbo Júnior, declarou na nota que, "para a Native, é motivo de orgulho sermos pioneiros na utilização do Selo Abics, que reforça nosso compromisso com a qualidade e a sustentabilidade na produção de cafés solúveis".