Nikolas Ferreira defende veto de visto dos EUA a estudantes e é criticado

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) tem sido criticado nas redes sociais após defender a medida do governo Donald Trump, que ordenou na última terça-feira, 27, que as embaixadas e os consulados americanos suspendam novas entrevistas para conceder vistos a estudantes ou intercambistas. A orientação deve ser implementada enquanto a Casa Branca avalia a exigência de triagem nas redes sociais de todos os estrangeiros que desejam estudar nos EUA.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), o deputado afirmou que os Estados Unidos têm o direito de definir seus critérios de entrada no país e que o "perfil do solicitante" e suas "opiniões expressas em rede social" podem ser considerados.

Em outra publicação, Nikolas se contradiz, afirmando que os critérios de entrada em um país "nada têm a ver com liberdade de expressão". "Pode falar o que quiser, mas eu decido se você entra ou não na minha casa. Simples assim", complementou o deputado.