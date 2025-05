Paulo Cupertino, réu por matar o ator Rafael Saraiva, é condenado a 98 anos de prisão

Réus no mesmo processo, Eduardo Machado, de 45 anos, e Wanderley Ribeiro Senhora, de 59, acusados de ajudar o empresário na fuga, foram absolvidos.

Relembre o caso

As vítimas foram alvejadas na porta da casa de Cupertino, no bairro Pedreira, zona sul da capital paulista. Eles tinham ido ao local para conversar com empresário sobre uma possível conciliação sobre o relacionamento dos filhos.

Momentos antes do crime, Isabela tinha brigado com o pai e se refugiado na casa de Rafael e dos sogros. Sabendo que o empresário procurava pela filha, os pais do ator a levaram para a casa de Cupertino.

Ao chegarem no local, o empresário puxou a filha para dentro e retornou à porta com a arma em punho, efetuando diversos disparos contra Miriam, Rafael e João, que não resistiram.

Paulo Cupertino fugiu se encontrou em Sorocaba, interior de São Paulo, com o amigo Wanderley, que o ajudou a fugir do Estado. Eduardo também ajudou na fuga, emprestando dinheiro e comprando passagem para que o empresário fugisse para Ponta Porã (MS).