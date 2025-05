Prefeitura de SP dá ordem de despejo a teatro e justifica como 'ponto estratégico para habitação'

O Teatro de Contêiner, da Companhia Mungunzá, recebeu uma ordem de despejo da Prefeitura Municipal de São Paulo, datada do dia 26 de maio. O documento só foi entregue nesta quarta, 28.

A ordem de despejo concede 15 dias para que a Companhia desocupe o imóvel por completo. Procurada pelo Estadão, a Prefeitura ainda não me manifestou. O espaço segue aberto.

O Teatro de Contêiner fica na Rua dos Gusmões, 43, no Centro, perto do Parque da Luz, da Estação da Luz e da Pinacoteca do Estado.