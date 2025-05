Prefeitura de Ubatuba diz não haver risco de 'bactéria comedora de carne' nas praias; entenda

O vereador Gady Gonzalez (MDB) defende que a Cetesb e a prefeitura apresentem os resultados de análises das amostras de água das praias. "Isso daria aos banhistas e visitantes mais tranquilidade. É importante também que a Sabesp conclua as obras para a ligação de esgotos na rede das praias do Perequê-Mirim e Enseada, pois estão sendo lançados nas praias", diz.

Um relatório da Cetesb sobre a balneabilidade das praias divulgada nesta quinta-feira, 29, apontou que um total de 29 praias estão impróprias para banho, sendo 16 no litoral norte. Em Ubatuba, oito praias das 35 praias monitoradas estão com a bandeira vermelha (proibidas para banho), entre elas a Perequê-Mirim, onde o jovem teria se contaminado. As outras são Rio Itamambuca, Iperoig, Itaguá (Av. Leovigildo, 240), Itaguá (Av. Leovigildo, 1.724), Santa Rita, Lázaro e Prainha de Fora.

A balneabilidade é medida com a coleta de amostras que são analisadas em laboratório. Quando são identificadas mais de 100 colônias de bactérias a cada 100 ml de água, a praia é considerada imprópria para banho. Os banhistas são alertados com a colocação de uma bandeira vermelha na praia, com a informação de "imprópria". Segundo a Cetesb, o banho nas praias sinalizadas pode causar risco à saúde dos banhistas.

Dados do monitoramento da Cetesb indicam que, no final de abril, quando o jovem teria se contaminado, a praia do Perequê-Mirim estava própria, ou seja, não apresentava risco à saúde dos banhistas. Os relatórios divulgados nos dias 13 e 20 de abril indicam que de 7 a 20 de abril as condições da praia eram boas. O funcionário da marina teria se banhado neste período - segundo o pai, os sintomas começaram no dia 22.

A fasciíte necrosante é considerada uma infecção rara, mas muito letal. Os sintomas iniciais incluem dor intensa, desproporcional à lesão aparente, inchaço, febre e calafrios. Com o avanço da infecção, a pele pode apresentar bolhas, escurecimento e necrose visível.

No comunicado, a Santa Casa afirma que investigou a possível infecção "com base em critérios epidemiológicos, respaldo científico e exames laboratoriais, os quais não evidenciaram a presença de patógenos transmissíveis que pudessem justificar preocupações relativas à disseminação de doenças infecciosas no âmbito hospitalar ou comunitário".