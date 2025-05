Após perseguir e atacar Harvard, Trump mira revista científicas; saiba quais

O New England Journal of Medicine foi fundado em 1812 nos Estados Unidos pelo médico John Collins Warren (1778-1856). É publicado semanalmente pela Massachusetts Medical Society e, segundo seu site, a versão impressa e a online são lidas por mais de um milhão de pessoas, toda semana.

A publicação afirma receber mais de 16 mil pesquisas para serem avaliadas e apenas 5% chega a ser publicado, após rigorosa revisão feita por médicos. Mais da metade das pesquisas recebidas é produzida fora dos Estados Unidos.

"Usamos rigorosos processos de revisão por pares e editoriais para garantir a objetividade e confiabilidade da pesquisa que publicamos", disse a New England Journal of Medicine em comunicado por e-mail, após as críticas feitas pelo secretário norte-americano. "NEJM continuará focado em publicar avanços científicos para melhorar a saúde dos americanos e das pessoas ao redor do mundo", concluiu.

O Journal of the American Medical Association (Jama) é uma revista médica criada em 1883 pela Associação Médica dos Estados Unidos, com o médico Nathan Smith Davis como primeiro editor. São publicadas 48 edições ao ano, e a revista também afirma receber cerca de 30 milhões de visitas anuais ao site, como Lancet.