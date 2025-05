Quem é o prefeito de Palmas alvo de operação sobre vazamento de investigações da PF

Eduardo Siqueira Campos foi eleito prefeito de Palmas em 2024 com 78.673 votos, o equivalente a 53,03% dos válidos. Ele derrotou, no segundo turno, a bolsonarista Janad Valcari (PL), revertendo o cenário após a adversária ter liderado a votação no primeiro turno.

O prefeito investigado nasceu em Campinas (SP) e tem 65 anos. Graduado em Pedagogia, Siqueira Campos iniciou a carreira política em 2006, quando concorreu à vaga de senador, mas não foi eleito. Em eleições posteriores, foi eleito deputado estadual duas vezes.

Em entrevista coletiva no fim da manhã, Siqueira Campos afirmou que sabe do que se trata a investigação, mas negou que tenha vazado informações sigilosa. "Eu sou fonte de muita gente. Acho que vocês sabem o tanto que sei ou não sei, eu só sei o que dizem por aí. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada", disse o prefeito.

A Polícia ainda não informou detalhes sobre o envolvimento do prefeito no esquema. O Estadão pediu posicionamento do prefeito, o que não havia ocorrido até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

A investigação de venda de sentenças

Este é o terceiro dia consecutivo que a PF sai às ruas em ações ostensivas para aprofundar a investigação das vendas de sentenças envolvendo advogados, lobistas, empresários, assessores, chefes de gabinete e magistrados.