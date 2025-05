Quem é Pirulla, youtuber que sofreu AVC e está na UTI

Dois anos depois, Pirulla e outros 11 parceiros fundaram o canal Bláblálogia, para divulgação cientifica de forma descomplicada. Ele também foi um dos criadores do projeto Science Vlogs Brasil, cujo objetivo é reunir canais de divulgação científica nacionais.

Em julho de 2019, junto com Gilmar Lopes, do site de verificação de fatos E-farsas, lançou o quadro "Fake em Nóis" no canal MOV.show, da produtora de vídeos MOV, no portal UOL.

Em 2023, com Carlos Ruas e Emilio Garcia, Pirulla lançou o canal de divulgação científica em formato de podcast "Os três elementos", onde recebe convidados e discute temas como religião, evolução e pseudociências.