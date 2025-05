São Paulo registra novo recorde de frio do ano nesta sexta-feira

A cidade de São Paulo amanheceu bastante gelada e registrou a menor temperatura do ano até o momento na manhã desta sexta-feira, 30, com medição de 9ºC na estação de Interlagos, zona sul da capital, de acordo com a Defesa Civil do Estado paulista. Este é o segundo dia consecutivo de menores temperaturas na cidade.

No dia anterior, na quinta-feira, 29, às 7 horas, foi observada a mínima de 12,4°C no Mirante de Santana, principal estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que fica na zona norte da capital paulista.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a estação meteorológica de Parelheiros - Rodoanel, no extremo sul, registrou apenas 2,6ºC.