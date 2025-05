Tarcísio defende Bolsonaro no STF e nega conhecimento sobre trama golpista

Questionado pelo advogado Celso Vilardi, responsável pela defesa de Bolsonaro, se teve conhecimento de algum fato que relacionasse o ex-presidente aos atos de 8 de Janeiro em Brasília, Tarcísio negou. "Não, nenhum. O presidente nem sequer estava no Brasil", disse.

Cotado como o principal nome para substituir Bolsonaro na eleição presidencial de 2026, Tarcísio exaltou sua relação de "proximidade e gratidão" em relação ao ex-presidente. "Eu sempre buscava a orientação do presidente pela sua experiência. O presidente sempre esteve comigo. Estava muito preocupado de eu acertar, procurando transmitir a experiência dele."

Tarcísio nega a pretensão de concorrer à presidência e tem dito que vai disputar a reeleição em São Paulo.

Ele disse que a única preocupação de Bolsonaro era que as coisas perdessem rumo no governo Lula. "Ele (Bolsonaro) lamentava e temia que a coisa desandasse", afirmou Tarcísio. O governador lembrou que a gestão Bolsonaro teve de lidar com "cinco grandes crises": a tragédia em Brumadinho (MG), a pandemia de covid-19, a crise hídrica de 2021, e a guerra na Ucrânia.

O depoimento durou menos de 10 minutos e Tarcísio só foi questionado pela defesa do ex-presidente. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, e Moraes abriram mão de fazer perguntas ao governador de São Paulo.

Tarcísio já saiu em defesa de Bolsonaro outras vezes. Em novembro do ano passado, quando o ex-chefe do Executivo foi indiciado pela Polícia Federal, Tarcísio afirmou que Bolsonaro teria respeitado o resultado das urnas. "Há uma narrativa disseminada contra o presidente Jair Bolsonaro e que carece de provas. É preciso ser muito responsável sobre acusações graves como essa. O presidente respeitou o resultado da eleição e a posse aconteceu em plena normalidade e respeito à democracia", disse, na ocasião, o governador de São Paulo, no X.