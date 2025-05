USP aprova moção de apoio a Moraes por 'ameaças' do governo Trump

A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) aprovou nesta quinta-feira, 29, uma moção de solidariedade ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e professor de Direito Constitucional da instituição Alexandre de Moraes. A iniciativa ocorre diante das "ameaças do governo dos EUA de aplicar sanções contra Moraes".

Moraes se tornou um dos alvos do governo de Donald Trump após decisões do magistrado brasileiro que afetaram plataformas de redes sociais americanas. As ameaças de punições contra Moraes escalaram neste ano, com declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, de que "há uma grande possibilidade" de o ministro ser alvo de punições.

Nesta quarta-feira, 28, Rubio anunciou que o país vai restringir visto para "autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos". Sem citar Moraes diretamente, mencionou a América Latina como um dos exemplos de aplicação.