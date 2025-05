Youtuber Pirulla sofre AVC e está na UTI; colegas criam vaquinha para auxiliar família

O Canal do Pirulla no YouTube foi criado em 2006 e em 2022 ultrapassou um milhão de inscritos. Pirula também foi um dos criadores do projeto Science Vlogs Brasil, cujo objetivo é reunir canais de divulgação científica nacionais com finalidade de combater a ‘onda’ anticiência na internet.

Em 2023, Pirulla publicou o livro Darwin Sem Frescura, em coautoria com Reinaldo José Lopes.