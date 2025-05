Ao STF, Tarcísio diz que Bolsonaro nunca falou sobre tentativa de golpe

O discurso se repetiu em março, quando Bolsonaro virou réu no STF. "Sabemos que esse não é o primeiro e não será o último desafio a ser enfrentado, mas sabemos também que a verdade prevalecerá e sua inocência será comprovada. Estou certo de que Bolsonaro conduzirá esse processo com a coragem que sempre motivou todos ao seu redor. Siga contando comigo e com os milhões de brasileiros que estão ao seu lado", postou no X.

Desistência

A sessão de audiências na manhã de ontem no STF foi mais breve em razão de desistências por parte das defesas de Bolsonaro e do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, também réu na ação penal do golpe. Na noite de quinta, 29, o ex-presidente dispensou os depoimentos dos ex-ministros Eduardo Pazuello (Saúde) e Gilson Machado (Turismo), do advogado Amauri Feres Saad e do médico Ricardo Camarinha.

Na tarde de ontem, Bolsonaro desistiu de ouvir Giuseppe Dutra Janino, ex-secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e o coronel Wagner de Oliveira, que fez parte da comissão de militares que fiscalizou as urnas eletrônicas. Já os advogados de Torres abriram mão dos depoimentos do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e do deputado federal Sanderson (PL-RS).

Caminhoneiros

Também testemunha de defesa de Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) disse ontem no STF que a transição para o governo Lula foi iniciada para conter a mobilização de caminhoneiros pelo Brasil, que fecharam as rodovias em protesto contra o resultado da eleição.