Embratur diz que EUA reproduzem imagem distorcida e ultrapassada do Brasil

Segundo a Embratur, o Brasil vive o melhor momento do turismo internacional de sua história. Apenas nos quatro primeiros meses de 2025, chegaram ao País 4,4 milhões de visitantes, com crescimento de 51% em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo Freixo, a expectativa é chegar a 8 milhões de visitantes estrangeiros neste ano.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, também se manifestou sobre a lista do governo dos EUA. Para ele, o levantamento foi feito sem qualquer tipo de embasamento. "Ando por todas essas cidades todos os dias, e a gente não vê falar de sequestro aqui em Brasília", afirmou, durante um velório em Taquatinga neste sábado. "Até os sequestros relâmpagos que existiam mais no passado desapareceram."

Ibaneis convidou o governo norte-americano a conhecer as cidades a serem evitadas. "Eles vão ver como as pessoas vivem com segurança e em paz", disse.

EUA são segundo maior grupo de turistas no Brasil

Os Estados Unidos são o segundo maior emissor de turistas para o Brasil, com 306 mil visitantes entre janeiro e abril, aumento de 21,7%. "Esses números refletem uma realidade que se impõe: o Brasil é um destino acolhedor e seguro para os que desejam conhecer sua imensa diversidade natural e cultural", disse Freixo. "A hospitalidade brasileira é reconhecida mundialmente. Aqui, todos são bem-vindos - independentemente de nacionalidade, etnia, orientação sexual, religião ou posicionamento político."

Na nota, o chefe da Embratur disse que o Brasil registrou, em 2024, os menores índices de violência em 11 anos. Ibaneis também destacou o menor índice de homicídios registrado na capital federal no ano passado, desde que foi iniciada a série histórica, em 1977.