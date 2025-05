EUA apontam locais no Brasil onde turista deve ter 'mais cautela' devido à violência

- qualquer lugar dentro de um raio de 160 km das fronteiras terrestres com: Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela, excluídos o Parque Nacional de Foz do Iguaçu e o Parque Nacional do Pantanal.

O texto foi atualizado nesta quinta-feira, 29, para adicionar risco de sequestro. Ao tratar do País em geral, o comunicado passou a alertar: "No Brasil, tenha cautela redobrada devido à criminalidade e aos sequestros . Algumas áreas apresentam risco aumentado".

O alerta cita "crimes violentos, incluindo assassinatos, assaltos à mão armada e roubos de carros, podem ocorrer em áreas urbanas, dia e noite. Houve um sequestro com pedido de resgate de viajantes americanos. A atividade de gangues e o crime organizado são generalizados e frequentemente ligados ao tráfico de drogas recreativas".

A descrição dos riscos continua, com alerta especial para o Rio de Janeiro: "Agressões, incluindo com sedativos e drogas colocadas em bebidas, são comuns, especialmente no Rio de Janeiro. Criminosos atacam estrangeiros por meio de aplicativos de namoro ou em bares antes de drogar e roubar suas vítimas."

De acordo com o comunicado, funcionários do governo dos EUA são aconselhados a não usar ônibus municipais no Brasil devido ao sério risco de roubo e agressão, especialmente à noite.

O alerta incluiu orientações de segurança, caso o norte-americano decida vir para o Brasil: "Fique atento ao que acontece ao seu redor. Não resista fisicamente a nenhuma tentativa de roubo. Não aceite comida ou bebida de estranhos e sempre tome cuidado com suas bebidas. Tenha cuidado ao caminhar ou dirigir à noite. Evite ir sozinho a bares ou casas noturnas. Evite caminhar nas praias depois de escurecer. Não exiba sinais de riqueza, como relógios ou joias caras. Fique atento a golpes envolvendo drogas. Fique atento ao visitar bancos ou caixas eletrônicos. Tenha cuidado nos grandes centros de transporte ou no transporte público, especialmente à noite. Passageiros correm maior risco de roubo ou agressão ao usar ônibus públicos no Brasil. Tenha muito cuidado ao caminhar em áreas isoladas".