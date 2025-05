Homem é baleado ao lado de namorado após reagir a roubo de aliança em São Paulo

Um homem foi baleado na noite de ontem, 30, após reagir a um assalto no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP). A vítima, um analista de sistemas de 28 anos, caminhava com o namorado, de 23, no momento da abordagem.

Ao menos dois suspeitos de envolvimento no crime fugiram após o disparo. O homem foi encaminhado para um hospital da região - ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Conforme o registro policial, o crime ocorreu na Rua Bamboré, paralela à Avenida Nazaré. A vítima e o namorado foram abordados por dois assaltantes armados, que desceram de motos e anunciaram o roubo.