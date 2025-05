Justiça manda soltar motorista de Porsche acusado de perseguir, atropelar e matar motoboy

O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu ontem, 30, liberdade provisória ao empresário Igor Ferreira Sauceda, de 28 anos, o motorista do Porsche amarelo acusado de atropelar e matar o motoboy Pedro Kaique Ventura Figueiredo, na madrugada do dia 29 de julho do ano passado. A defesa do acusado não comentou a decisão.

Igor Ferreira Sauceda estava preso há 10 meses e vai responder em liberdade, com uso de tornozeleira eletrônica, pelo crime de homicídio qualificado. Em decisão de ontem, 30, a juíza Isabel Begalli Rodriguez aceitou o pedido de habeas corpus da defesa. O alvará de soltura foi expedido no mesmo dia.

Ao revogar a prisão preventiva, a juíza entendeu que não ficou comprovado que o acusado tivesse comportamento ameaçador e que, em ocasiões anteriores, tenha utilizado o mesmo carro para intimidar desafetos.