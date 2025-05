Labrador Teddy, cão que auxilia criança com autismo, desembarca em Portugal

O labrador Teddy finalmente desembarcou em Lisboa. A chegada à Europa ocorreu na madrugada desta sábado, 31, após o cachorro ter a ida negada pela companhia aérea TAP no último fim de semana. Teddy é um cão de serviço que auxilia uma criança, portadora de transtorno do espectro autista (TEA), que hoje mora em Portugal.

O cachorro foi levado pela irmã da menina, e acompanhado do treinador do animal. Eles partiram para Portugal às 15h40 de ontem, 30, em voo que saiu do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

No último sábado, 24, um voo da TAP que levaria Teddy foi cancelado após a companhia aérea portuguesa descumprir uma liminar da Justiça, que determinava o transporte do cão de serviço na cabine.