PF apreende narcossubmarino na ilha de Marajó que seria usado para levar droga à Europa

A Polícia Federal (PF) apreendeu, neste sábado, 31, na Ilha do Marajó, no Pará, uma embarcação semissubmersível que seria utilizada para o envio de cocaína à Europa. A ação é desdobramento de uma investigação realizada após a prisão de cinco homens interceptados no mar de Portugal, no início do ano, transportando drogas em uma embarcação semelhante.

Em março, uma embarcação semissubmersível havia sido apreendida em Portugal. Três dos cinco tripulantes eram brasileiros. O grupo transportava quase 7 toneladas de drogas e foi interceptado ainda em alto mar.

Os entorpecentes seriam transferidos para outras embarcações, segundo a polícia portuguesa. As investigações apontaram que o "submarino do tráfico" foi fabricado na mesma região do Marajó.