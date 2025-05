Quem é Rubinho Nunes, vereador cassado por laudo falso sobre Boulos nas eleições de 2024

O episódio que levou à cassação do mandato evidenciou a aproximação entre Rubinho e Marçal durante o pleito de 2024. Embora inicialmente apoiasse a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), o vereador rompeu com a campanha em agosto do ano passado e passou a atuar de forma alinhada ao influenciador, que disputava a Prefeitura pelo PRTB.

Eleito vereador pela primeira vez em 2020, com pouco mais de 33 mil votos, Rubinho ganhou projeção nacional como um dos líderes do Movimento Brasil Livre (MBL), atuando como advogado e com presença constante nas redes sociais. Em 2024, foi reeleito com mais de 101 mil votos e deixou de ser apenas um nome do baixo clero da Câmara para passar a ser cogitado nos bastidores como possível presidente da Casa.

O rompimento com Nunes, no entanto, frustrou seus planos. À época, ao ser questionado pelo Estadão sobre a possibilidade de Rubinho presidir o Legislativo paulistano, o prefeito foi direto: afirmou que o cargo exigia alguém com "caráter".

Com a presidência fora de alcance, Rubinho assumiu a Corregedoria da Câmara e passou a protagonizar polêmicas ligadas à pauta de costumes. Integrante da ala conservadora, que hoje é majoritária na Casa, apresentou um projeto de lei para proibir a participação de crianças e adolescentes em eventos que "façam alusão ou fomentem práticas LGBTQIA+", mesmo com a presença dos pais ou responsáveis.

Também propôs a proibição da linguagem neutra nas escolas municipais - medida semelhante à que foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no ano passado, em Votorantim (SP) - e tentou barrar procedimentos médicos relacionados à transição de gênero em menores de 18 anos na rede municipal de saúde.

Ainda no primeiro mandato, Rubinho já havia gerado controvérsia ao propor uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra o padre Júlio Lancellotti e ao apresentar um projeto que previa multa de R$ 17 mil para quem distribuísse marmitas a pessoas em situação de rua sem autorização da Prefeitura. Após a repercussão negativa, a tramitação da proposta foi suspensa.