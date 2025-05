São Paulo tem aumento gradual na temperatura após recorde de frio

Apesar da redução na sensação de frio, é destacado que a Defesa Civil ainda mantém o estado de alerta para baixas temperaturas em toda a cidade desde a última quarta-feira.

Vale lembrar que na manhã de sexta-feira, 30, a capital alcançou a menor temperatura do ano, com medição de 9ºC.

A passagem dessa onda de frio pelo Brasil que começou a partir do Sul do País também atinge outras áreas do Sudeste, Centro-Oeste e também parte da região Norte.

Expectativa para o domingo

De acordo com a CGE, "a sensação de frio neste fim de semana permanece, principalmente durante as madrugadas, porém com tardes de sol entre nuvens e ligeira elevação das temperaturas máximas". No domingo, 1, a expectativa é de tempo seco, sem chuva, e com temperatura máxima de 23°C.

"As simulações atmosféricas mais recentes indicam que as condições do tempo ficam mais instáveis já a partir da terça-feira, 3, com previsão de chuva fraca e chuviscos na capital paulista", informa a CGE.